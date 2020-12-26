الاحتلال: وفاة 20 وتسجيل أكثر من 5000 إصابة بكورونا الجمعة والسبت

وطن: أصيب 5433 شخصًا بفيروس كورونا خلال يومي الجمعة السبت وتوفي في الفترة ذاتها 20 مريضًا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة في دولة الاحتلال، اليوم السبت.

وأجرت الصحة أكثر من 85 ألف فحص خلال هذه الفترة، ووصلت نسبة الفحوصات الموجبة إلى 4.7%.

ويرتفع عدد المرضى النشطين في دولة الاحتلال إلى 35 ألفا، منهم 561 توصف حالاتهم بالخطيرة، و136 يخضعون لأجهزة تنفّس صناعي.

وفي وقت سابق اليوم، السبت، رجّح مدير عام وزارة الصحة التابعة للاحتلال، بروفيسور حيزي ليفي، أن الإغلاق الشامل الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويبدأ يوم غد، الأحد، "سيستمر ثلاثة أو أربعة أسابيع"، وذلك اعتمادا على انخفاض معدلات الإصابة.

وشدّد ليفي، خلال مقابلة إذاعية، "حتى إذا كان الجمهور قد فقد ثقته بالحكومة، فلا يزال يتعين عليه اتباع التعليمات الصحية، بما في ذلك ارتداء كمامات والامتناع عن الاحتشاد والتباعد الاجتماعي".

وفيما يتعلق بحملة التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا، قال، إن "الهدف هي تطعيم ما يقرب من 150 ألف شخص يوميًا ومحاولة الوصول إلى ما هو أكثر من ذلك"، وشدّد "ليس هناك نقص في اللقاحات والنية هي مواصلة حملة التطعيم على مدار أيّام الأسبوع، وإذا لزم الأمر في جميع ساعات اليوم".