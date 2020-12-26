اغلاق 3 بلدات في محافظة سلفيت بسبب كورونا

وطن: قرر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم السبت، اغلاق بلدات كفر الديك ورافات وقيرة، لمدة ثلاثة ايام لتسجيل نسبة اصابات كبيرة فيها.

وجاء في بيان المحافظ:

اهلنا الاعزاء في بلدات كفرالديك ورافات وقيرة،

امام حالة انتشار فايروس كورونا وازدياد اعداد المصابين ونتاج الاعداد الكبيرة للمخالطين فقد قررنا ومن اجل حصر وفحص المخالطين اغلاق هذه البلدات اغلاقاً شامل لمدة ثلاثة ايام اعتباراً من صباح غدٍ الاحد الموافق 27/12/2020 وتمنع خلالها الحركه نهائياً بما في ذلك الموظفين وتغلق كافة المحال التجارية ويسمح فقط بفتح المخابز والصيدليات.

ولافساح المجال امام المواطنين لتوفير احتياجاتهم الضرورية، تفتح المحال التموينية في البلدات المقرر اغلاقها يوم الاحد فقط من الساعة 10 صباحا وحتى 1 بعد الظهر ، ويمنع خلال هذه الفترة الدخول او الخروج من البلدات المذكورة نهائياً.

كما وتغلق المساجد في البلدات التالية: سلفيت وديربلوط وفرخة وبروقين اضافة للبلدات التي شملها القرار سابقا حتى اشعار اخر ، مع التأكيد على ضرورة التزام الجميع باجراءات السلامة الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي تحت طائلة المسؤولية.

