تركيا: أكثر من 250 وفاة جديدة بكورونا لليوم السادس على التوالي

وطن: أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، عن تسجيلها 15118 إصابة و253 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15118 شخصا، ليصل إلى مستوى 2133373 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة تراجعا نسبيا لمؤشر الإصابات اليومية بالمرض حيث بلغ يوم 23 ديسمبر 19650 حالة، وفي 24 ديسمبر 18102، وفي 25 ديسمبر 17543.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 19624 شخصا بعد تسجيل 253 حالة جديدة، مقابل 259 يوم 23 ديسمبر، و254 في 24 ديسمبر، و256 في 25 ديسمبر.

ويبقى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في تركيا بالتالي فوق مستوى 250 حالة لليوم السادس على التوالي.

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 23231 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 1994034 شخصا.

المصدر: (RT)