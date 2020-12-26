إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل جبع جنوب جنين

وطن: أصيب مساء اليوم السبت، عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل بلدة جبع جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن المواجهات اندلعت بعد أن نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل جبع، وأوقفت مركبات المواطنين وشرعت بتفتيشها والتدقيق في بطاقات راكبيها الشخصة.

وأضاف ان جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز اطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاه الشبان والمارة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.