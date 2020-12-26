الصحة تسجل 21 وفاة و 1306 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة باستثناء القدس

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 21 وفاة و 1306 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة باستثناء القدس

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية " طولكرم 1، نابلس 1، طوباس 1، بيت لحم 1، رام الله 1، قلقيلية 1، الخليل 1، جنين 1، أريحا 1"، قطاع غزة 12 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " طولكرم (61)، سلفيت (30)، ضواحي القدس (65)، نابلس (68)، طوباس (15)، بيت لحم (47)، رام الله (103)، قلقيلية (16)، الخليل (43)، جنين (61)، أريحا (5)"، قطاع غزة ( 792).

وأضافت الوزيرة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " طولكرم (56)، سلفيت (31)، نابلس (147)، طوباس (20)، بيت لحم (111)، رام الله (177)، الخليل (162)، جنين (291)"، قطاع غزة (405).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 121 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.