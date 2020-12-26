الصحة: لقاح "كورونا" سيصل خلال أسبوعين ولا إصابات بالسلالة الجديدة

وطن: رجح مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة بدء وصول لقاح فيروس كورونا إلى فلسطين خلال أسبوعين، مؤكدًا بأنه لا إصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس.

وقال الشخرة لإذاعة "صوت فلسطين" صباح يوم السبت، إن وزارته لا تزال لا تعرف ما نوعية اللقاح الذي سيصل فلسطين خلال أسبوعين مقبلين.

وأشار إلى أن وزارته على تواصل يومي مع منظمة الصحة العالمية للحصول على اللقاح. مشيرا إلى أن جميع اللقاحات خضعت لتجارب ويعمل عليها خبراء، ولا داعي للحديث أنها خطرة مثلما يتم الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبشأن سلالة كورونا الجديدة، نفى الشخرة تسجيل أي إصابات بها، متوقعًا أن تنجح الدول بمحاصرتها بشكل سريع جدًا.

في سياق متصل، قال: "للأسف الشديد منحنى تسجيل الإصابات من فيروس كورونا مستقر ولم يشهد انخفاضًا لعدم التزام بعض المحافظات بإجراءات حظر التجوال".

وبين أن مخالفة الإجراءات الوقائية سيفاقم الوضع إلى مشكلة أكبر مما نحن فيه، داعيًا المواطنين لالتزام بيوتهم واتباع الإجراءات الوقائية.

وأكد أن نسبة الإصابة من حجم الفحوصات تبدأ من 15% إلى 34%، ويتم تسجيل من 30-40 حالة على أجهزة التنفس الصناعي يوميا.