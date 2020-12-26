12 وفاة و792 إصابة جديدة بفيروس كورونا بغزة

وطن: أعلنت الصحة في غزة يوم السبت، عن تسجيل 12 حالة وفاة و792 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة.

وقالت الصحة في موجز تقريرها اليومي لفيروس كورونا، إنها أجرت 2240 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى تعافي 405 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبينت الصحة أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 37583، فيما إجمالي الحالات النشطة 10577 حالة، وإجمالي المتعافين 26683

وذكرت أن إجمالي الوفيات بلغ 323 حالة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 312، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 212 حالة.