كورونا عالميا: نحو مليون و758 ألف وفاة و80 مليونا و223 ألف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و758 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 80 مليونا و223 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 56 مليونا و491 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة، 472 ألف و443 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,419 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,197 وفاة)، والمكسيك (861 وفاة)، وبريطانيا (570 وفاة)، وروسيا (563 وفاة)، والبرازيل (483 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (98,840 إصابة)، وبريطانيا (32,725 إصابة)، وروسيا (29,018 إصابة)، والبرازيل (22,967 إصابة)، والهند (22,350 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (338,263 وفاة)، والبرازيل (190,515 وفاة)، والهند (147,379 وفاة)، والمكسيك (121,837 وفاة)، وإيطاليا (71,359 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (19,210,166 إصابة)، والهند (10,169,818 إصابة)، والبرازيل (7,448,560 إصابة)، وروسيا (2,992,706 إصابات)، وفرنسا (2,547,771 إصابة).

(وفا)