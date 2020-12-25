ماذا يحمل بايدن للقضية الفلسطينية ؟

كتبت : آلاء مسالمة : للقدس قضية سياسية تحتاج موقفًا من رئيس الولايات المتحدة وتدخلاته التي لا تتوقف بالشأن الفلسطيني حيث فيما مضى أعلن الرئيس دونالد ترامب أنّ القدس عاصمة الإحتلال الإسرئيلي، ماذا سيكون موقف بايدن من العاصمة القدس؟، وما هي المستجدات التي سيجيئ بها؟ وهل تتغير السياسات ووجهة النظر السياسية تجاه القضية الفلسطينية من الحزب الجمهوري إلى الحزب الديموقراطي؟

أصدر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية برنامجًا فيه خطة شاملة تجاه سياسته وتدخلاته في العديد من القضايا العربية بما فيها القضية الفلسطينية، وأوضح برنامج بايدن السياسي بعنوان" جو بايدن والمجتمع العربي الأمريكي: خطة الشراكة"

تبدو ملامح سياسة بايدن في " حل الدولتين" تجاه القضية الفلسطينية واضحة بعدما أوضح بفتح القنصلية الأمريكية بالقدس وإعادة فتح مكتب المنظمة في واشنطن وتمويل وكالة الغوث، إعادة تمويل الأجهزة الأمنية.

فلا تغيُّر في السياسات بين الحزبين، هناك اتفاق بين الحزب الجمهوري والديمقراطي بالحفاظ على تفوّق إسرائيل على العرب عسكرًيا في المنطقة، فخطوط التقاطع في السياسة الخارجية للحزبين كبيرة جدًا ولا تمسّ العلاقة الإستراتيجية مع دولة الإحتلال.

أجريت مقابلة مع الصحافي راسم عبيدات ووجهت له سؤال فيما يخص الإعتراف بالقدس عاصمة دولة الإحتلال وهل سيتراجع بايدن عن قرار ترامب؟

وأجابني: لن يتراجع بايدن عن قرار ترامب بالإعتراف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال، فمن يقرر السياسة الخارجية ليس الرئيس، فالقرار هناك للدولة العميقة ومن يتحكمون بالكارتيلات النفطية والمال والسلاح.

وأوضح أنّ هناك إتفاق بين الحزبين في الولايات المتحدة وخطوط التقاطع بين الحزبين لا تمس الإستراتيجية مع دولة الإحتلال والمصالح المشتركة .

هل هناك تطورات سياسة سيجيء بها بايدن بخصوص القضية الفلسطينية؟

أجاب: وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عندما زار مستمعرة بساغوت بالقرب من البيرة أخرج حركة المقاطعة الوطنية عن القانون وساوى بينها وبين اللاسامية ووعد بملاحقة القائمين عليها.

بايدن سيعيد السلطة إلى مربع المفاوضات العبثية، غير إعادة فتح مكتب المنظمة في واشنطن وربما إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس وتمويل جزئي لوكالة الغوث وإعادة تمويل الأجهزة الأمنية.

فالأمور المستجدة على القرارات الأمريكية لا تجيء بتغيير في القرارات أو السياسات المتّبعة بشأن القضية الفلسطينية ودولة الإحتلال بل تحمل معها تدخلات إضافية وتعزيز أكبر لفرض هيمنة الدولة الحاكمة" أمريكا"، فإسرائيل لن تتوقف عن كونها " الطفل المدلل لأمريكا" وأمريكا لن تتوقف عن كونها الدرع الحامي لإسرائيل".



لن يتراجع بايدن عن قرار إعتراف ترامب بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال، ورغم الإستنكار والغضب الشديد الذي إجتاح مواقع التواصل الإجتماعي عند إطلاق ترامب هذا القرار، والمظاهرات التي جابت الشوارع غضبًا ونصرةً لحق الفلسطينيين بهذه الأرض ونصرةً للأقصى وكنيسة القيامة، فليس من المنطق تحويل مدينة كاملة عاصمة للأحتلال لأن فيها " الهيكل المزعوم" في الديانة اليهودية، وإنكار الديانتين الأخرتين، الإسلامية والمسيحية، فتغدو أطماع اسرائيل أكبر في فلسطين فهي أصبحت كالسرطان الذي يجتاح كل شبر فيها، بالمستوطنات التي تصادق عليها بالمئات كل عام ، وتدخلاته السلطوية بالضفة التي هي ليست تحت سيادتها، والمناطق التي تحمل تصنيف "سي" ، ويبقى السؤال الأهم: بماذا سيجيء بايدن للقضية الفلسطينية؟، فإذا كان ترامب يتحدث على العلن ويعلن عن سياساته دون مكر أو تلاعب من تحت الطاولة، فما هي سياسة بايدن؟ هل سيحدد مصير فلسطين، أم يترك للشعب حق تقرير المصير؟