نتنياهو يهاتف ملك المغرب ويدعوه لزيارة دولة الاحتلال

وطن: أجرى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مباحثات هاتفيّة مع الملك المغربي، محمّد السادس، اليوم الجمعة، بعد أيّام من توقيع اتفاقيّات لإعادة العلاقات الدبلوماسيّة، ودعا نتنياهو محمّد السادس إلى زيارة دولة الاحتلال.

ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو إشادة الملك المغربي "بالعلاقة الشجاعة والحارّة مع يهود المغرب ومهاجري المغرب الى دولة الاحتلال"، بينما قال نتنياهو إن "إسرائيل كلّها متحمّسة للسلام مع المغرب".

وبخلاف اتفاقيّات التطبيع السابقة مع الإمارات والبحرين والسودان، لم ينضمّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الاتصال الهاتفي بين نتنياهو ومحمّد السادس.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، الثلاثاء الماضي، أنّ المغرب بعث برسائل إلى دولة الاحتلال، في الأيام الأخيرة، قال فيها إنه لا يريد التوقيع على اتفاق تطبيع علاقات شبيه بالاتفاقات التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات والبحرين، وإنّها لا ترى في التفاهمات التي توصلت إليها مع إسرائيل جزءا من "اتفاقيات أبراهام".

ويوم الثلاثاء الماضي، أجرى وفد إسرائيلي – أميركي مشترك، مباحثات في العاصمة المغربيّة، الرّباط، بعد رحلة جويّة مباشرة لشركة "إل عال" من تل أبيب إلى الرباط.

ووصف نتنياهو، الإثنين الماضي، هذه الرحلة الجوية بأنها "اختراق طريق" وأمل أن تسرع تطبيع العلاقات بين الدولتين. بينما قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، الذي ترأس الوفد الأميركي، "إننا ندفع اتفاقيات أبراهام باعتزاز بواسطة الرحلة الجوية التجارية المباشرة الأولى بين إسرائيل والمغرب".