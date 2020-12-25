الصحة تعلن تسجيل 21 وفاة و 1812 إصابة جديدة بـ كورونا خلال آخر 24 ساعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 21 وفاة و 1812 إصابة جديدة ب كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.4%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية " الخليل 2، جنين 2، قلقيلية 1، نابلس 2، بيت لحم 3"، قطاع غزة 7، مدينة القدس 4.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " سلفيت (47)، الخليل (142)، أريحا (14)، طولكرم (95)، طوباس (28)، جنين (127)، قلقيلية (26)، نابلس (85)، بيت لحم (55)، رام الله (159)، ضواحي القدس (12)"، قطاع غزة (728)، مدينة القدس (294).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (27)، الخليل (221)، أريحا (6)، طولكرم (92)، طوباس (23)، جنين (225)، قلقيلية (49)، نابلس (82)، بيت لحم (83)، رام الله (177)"، قطاع غزة (500)، مدينة القدس (298)".

ولفتت الوزارة إلى وجود 118 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.