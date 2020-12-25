صحة غزة: 7 حالات وفاة و 728 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل 7 حالات وفاة و 728 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر ٢٤ ساعة.

وبدأ صباح اليوم الجمعة، سريان قرار حظر التجوال والإغلاق الشامل ليومين في محافظات قطاع غزة كافة؛ للأسبوع الثالث على التوالي، ضمن الجهود لمكافحة تفشّي فيروس كورونا الوبائي.

وكانت وزارة الداخلية بغزة، أعلنت أنّ حظر التجوال والإغلاق الشامل بمحافظات القطاع يبدأ من الساعة 06:30 مساء الخميس وينتهي الساعة الـ7 صباح يوم الأحد المقبل.

وتفرض داخلية غزة إغلاقًا شاملًا وحظرًا للتجوال يومي الجمعة والسبت، من كل أسبوع، في إطار تشديد الإجراءات للحد من تفشي فيروس (كورونا).