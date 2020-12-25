الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على منطقة مصياف بريف حماة

وطن: قال التلفزيون الرسمي السوري إن الدفاعات الجوية السورية تصدّت لعدوان إسرائيلي فجر اليوم الجمعة على منطقة مصياف بريف حماة.

ونقل التلفزيون السوري عن بيان عسكري قوله إنه "في تمام الساعة 12:40 من فجر هذا اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانا بتوجيه رشقة صواريخ من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف بريف حماة الغربي".

وأضاف أن الدفاع الجوي "تصدى للصواريخ وأسقط معظمها".

وبث التلفزيون الرسمي السوري لقطات قال إنها تُظهر تصدي الدفاعات الجوية للهجوم الإسرائيلي، كما سُمع تحليق طيران حربي فوق لبنان قبل الهجوم، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.