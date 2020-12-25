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إقتصاد وأعمال
صحة غزة: 7 حالات وفاة و 728 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
محافظ سلفيت يعلن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة
الاحتلال يعتقل 4 شبان من جنين وطولكرم
إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان في دير جرير شرق رام الله
وفيات كورونا في العالم تتجاوز 1.7 مليون حالة
حمدي فراج يكتب لوطن: المغارة باقية، و"الفقوسة" كذلك
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على منطقة مصياف بريف حماة
حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا إلى صافية وباردة نسبيا
أسعار صرف العملات
"هيئة الاسرى" لوطن: دور الصليب الأحمر شكلي وغير فاعل في التعاطي مع قضية الأسرى
رئيس بلدية البيرة لوطن: نجبي سنوياً نحو 7 ملايين شيقل كضريبة معارف وهي مهمة لتطوير المدارس والعملية التعليمية
الخارجية تطالب مجلس الأمن بإعادة الاعتبار لدوره والانتصار للقانون الدولي ووقف جرائم المستوطنين
د. عقل أبو قرع يكتب لوطن: بعيدا عن كورونا... ماذا عن الامراض غير السارية في بلادنا؟
قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزل الأسير محمد قبها في بلدة طورة غرب جنين الذي تزعم مسؤوليته عن قتل مستوطِنة
تسجيل 3958 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في دولة الاحتلال
أسعار صرف العملات
25.12.2020
07:07 AM
وطن
: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الجمعة كما يأتي:
الدولار:3.21
الدينار:4.53
اليورو:3.91
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