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أسعار صرف العملات

25.12.2020 07:07 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الجمعة كما يأتي:

الدولار:3.21
الدينار:4.53
اليورو:3.91

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