كورونا يتسبب بانقسام في الكونغرس

وطن: دخل نواب الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في جدل عميق بعدما قام نواب كل حزب بمنع تمرير اقتراحات الحزب الآخر بخصوص قانون تحفيز الاقتصاد لمواجهة آثار فيروس كورونا والذي طالب بتعديله الرئيس دونالد ترامب الذي تنقضي فترته الرئاسية الشهر المقبل.

ورغم أن القانون قد تلقى موافقة الحزبين إلا أن ترامب طالب بإدخال بعض التعديلات لاحقا وربط بين نفقات التخفيف من آثار الفيروس الاقتصادية والنفقات الفيدرالية.

واقترح ترامب زيادة قيمة الدعم الذي تدفعه الحكومة للمواطنين مرة واحدة من 600 دولار إلى 2000 دولار مقابل تقليص قيمة المعونات التي تقدمها واشنطن لدول أخرى.

ويعول كثير من الأمريكيين على القانون الجديد للحصول على أموال تساعدهم في تغطية نفقات فترة عيد الميلاد ورأس السنة.