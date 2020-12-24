مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين قرب اللبن الشرقية

وطن: هاجم مساء اليوم الخميس، عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، مركبات المواطنين المارة قرب قرية اللبن الشرقية، على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن العشرات من مستوطني مستوطنتي "معاليه لبونة" و"عيلي" القريبتين من القرية، تجمهروا على الشارع العام وبدأوا برشق الحجارة على المركبات، وحاولوا الهجوم على منازل المواطنين الواقعة على أطراف القرية، كما تجمهر العشرات من الشبان على أطراف القرية وأشعلوا الإطارات للتصدي لمحاولات المستوطنين.