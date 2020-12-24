خلال يومين.. 4 وفيات بفيروس كورونا و 294 إصابة جديدة في القدس المحتلة

وطن: أعلن الدكتور علي الجبريني، مساء الخميس، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في مدينة القدس، جراء استمرار تفشي فيروس كورونا ؛ وهي لمواطنين من البلدة القديمة، وسلوانموخيم شعفاط وحي شعفاط، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية انتشار الجائحة الى 139.

وشهدت المدينة خلال يومين تسجيل 294 إصابة جديدة بالفيروس ،بواقع 107 إصابات يوم أمس ، و187 إصابة اليوم الخميس.

بالمقابل تم تسجيل 298 حالة شفاء ، ليكون عدد الحالات النشطة في المدينة 1508 إصابات، منها اكثر من 91 حالة مقدسية تعالج في المستشفيات.

ودعا الطبيب المقدسي المواطنين لمواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية، متمنيا ان يكون الاغلاق الثالث اعتبارا من الاحد القادم هو الاخير.