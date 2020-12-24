بدء سريان الإغلاق الشامل في قطاع غزة ليومي الجمعة والسبت

وطن: بدأ مساء الخميس سريان قرار الإغلاق الشامل ليومين في محافظات قطاع غزة كافة؛ ضمن الجهود الحكومية لمكافحة تفشّي فيروس "كورونا" الوبائي.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت أنّ حظر التجوال والإغلاق الشامل بمحافظات القطاع يبدأ من الساعة 06:30 مساء الخميس وينتهي الساعة الـ7 صباح يوم الأحد المقبل.

ويوم أمس، دعا المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم المواطنين للاستمرار في حالة الالتزام التام بالإغلاق يومي الجمعة والسبت المقبلين؛ كي نحقق الهدف من هذا الاجراء.

وقال البزم حول إجراءات مواجهة انتشار كورونا: إنه "لا بد من إحداث تغيير في السلوك الاجتماعي لدى المواطنين، وجزء من العادات والتقاليد يجب أن تتغير لمراعاة متطلبات المرحلة التي نمر بها".

وأكد أن الإغلاق الكامل يومي السبت والجمعة هو خيار بديل كي لا نذهب إلى الإغلاق الشامل لفترات طويلة نظراً لآثاره وتداعياته على مناحي الحياة المختلفة.

وأشار البزم إلى أن الإجراءات الحالية ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل.

وأضاف أن "الذي يحدد عدم ذهابنا للإغلاق الشامل هو سلوك المواطنين، ومدى التزامهم بإجراءات السلامة والوقاية".