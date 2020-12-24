د.غنام تسلم عشرات الأطراف الصناعية والسماعات والنظارات الطبية لمستحقيها

وطن: سلمت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الخميس، العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة اطرافا صناعية وأدوات واجهزة مساعدة لمساندتهم على تخطي واقعهم والتغلب على معاناتهم والقيام باحتياجتهم بيسر .

كما سلمت د.غنام عددا من المرضى الذين يعانون من ضعف ومشاكل في السمع سماعات طبية، و ممن يعانون من ضعف بالبصر نظارات طبية.

وأكدت د.غنام أن مساندة أبناء شعبنا مهمة وطنية وإنسانية، داعية كافة المقتدرين للمساهمة في رسم البسمة على وجوه من يفتقدونها.

وشكرت المحافظ غنام المتبرعين على هذه المساهمة، مبينة أن تكامل المؤسسة الرسمية مع القطاع الخاص يساهم في تلبية احتياجات المواطنين بشكل أكبر.

من جانبهم، شكر المستفيدون من المساندة المحافظ غنام والمتبرعين لما لذلك من أثر عليهم وعلى أسرهم، مؤكدين أن هذه السماعات الطبية والأطراف ستساهم في تلبية احتياجاتهم والتخفيف من الأعباء المترتبة عليهم.

يشار إلى أن هذه الأطراف والسماعات والنظارات الطبية، جاءت بمساهمة مجتمعية من كل من كوفي لاب، وبصريات الطريفي، وجاليريا هوم، ومحلات ياسمينة ونيفا، وميدو .