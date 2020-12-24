بقرار من محافظ سلفيت.. الشرطة تغلق سوبرماركت لعدم الالتزام بقرارات الحكومة

وطن: اغلقت قوة من الشرطة اليوم في مدينة سلفيت، بقرار من المحافظ عبدالله كميل، سوبر ماركت "اسلام" لصاحبه علي عبدالرؤوف اسليم، وذلك لعدم التزامه بحالة الطوارئ وقرار الاغلاق المسائي المعلن من دولة رئيس الوزراء لمواجهة تفشي وباء كورونا.

واكد المحافظ كميل على المواطنين والتجار بالمحافظة، ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات الحكومة حفاظا على سلامتهم، ومنعاً لتفشي الفيروس المستجد. واعطى تعليماته للاجهزة الامنية ولجان الرقابة والتفتيش بتكثيف الجولات الصباحية والمسائية في كافة ارجاء المحافظة للتأكيد على الالتزام بالاجراءات الوقائية والقرارات الحكومية المعلنة مؤخرا، واتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين وغير الملتزمين وعدم التهاون مع المستهترين.

وشدد اللواء كميل على ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي واتباع البروتوكولات الصحية الصادرة عن جهات الاختصاص، مبيناً ان صحة وسلامة ابناء شعبنا تعتبر من اولى الأولويات.