الأمم المتحدة 2020.. 17 إدانة لدولة الاحتلال من أصل 23

وطن: كشفت منظمة "رقابة الأمم المتحدة" المؤيدة لدولة الاحتلال، عن أن الأمم المتحدة أدانت "تل أبيب" 17 مرة خلال العام 2020، من أصل 23 إدانة شملت 5 دول أخرى.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته مؤخراً، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت، الإثنين، قرارين ينتقدان "إسرائيل"، ما يرفع حصيلة القرارات ضدها خلال عام 2020 إلى 17 قرارا، مقابل 6 ضد بقية دول العالم، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل" الأربعاء.

وأحد القرارين اللذين تبنتهما الأمم قبل 3 أيام يحمل اسم "بقعة نفط على السواحل اللبنانية"، وأدان "إسرائيل" بسبب حادثة وقعت عام 2006 خلال الحرب على لبنان، والذي تم تمريره بدعم 162 دولة ومعارضة سبع دول، في حين امتنعت ست دول عن التصويت.

وانتقد القرار الثاني إسرائيل لاستغلالها للموارد الطبيعية للفلسطينيين في الضفة الغربية من ناحية وللسوريين في مرتفعات الجولان من ناحية أخرى، وتم إقراره بتأييد 153 مقابل 6 وامتناع 17 عن التصويت.

وأدانت القرارات الأممية الستة الأخرى المذكورة الأنظمة في كوريا الشمالية، وإيران، وسوريا، وميانمار، واثنان في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، بحسب إحصاءات منظمة "رقابة الأمم المتحدة".

تجدر الإشارة إلى أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، إلا أنها تحمل أهمية رمزية.