الأردن: فحوصاتنا قادرة على اكتشاف سلالة "كورونا" الجديدة

وطن: أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الخميس، أن فحص "بي سي آر" الموجود في المملكة قادر على اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس "كورونا"، التي أعلنت بريطانيا عن اكتشافها مؤخرا.

وأضاف مسؤول ملف "كورونا" في الوزارة، وائل الهياجنة، خلال مؤتمر صحفي، أن "الإجراءات الأردنية التي اتخذت للتعامل مع هذه السلالة تتوافق مع الإجراءات التي اعتمدت دوليا".

وبين الهياجنة أنه "لا يوجد ما يثبت أن الإصابة بالسلالة الجديدة تسبب مرضا أشد"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وتابع أن "هذه السلالة لم تكن الطفرة الأولى لفيروس كورونا، ولن تكون الأخيرة".

وتوقع أن لا تؤثر السلالة الجديدة على لقاحات كورونا الحالية.

وأوقفت أكثر من 40 دولة رحلاتها الجوية مع بريطانيا، بعد اكتشاف سلاسة "كورونا" الجديدة، كما أغلق بعضها، وبينها فرنسا، الحدود البرية.