"بالتل" وشركة maalchat يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

وطن: وقّعت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية وشركة maalchat لخدمات الدفع الإلكتروني اتفاقية شراكة لاعتمادها قناة تسديد رسمية.

وتم توقيع الاتفاقية، اليوم الخميس، بين المدير العام لشركة maalchat عيسى قسيس ومعن ملحم المدير العام لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" في مركز "بالتل" لقطاع الأعمال بمدينة البيرة.

وبدوره أشار قسيس الى أهمية الاستفادة من الحلول المالية الرقمية والتكنولوجية والتي أصبحت متطلب أساسي لنهضة وتطوير أي مجال باختلاف طبيعة عمله من هنا جاءت فكرة إطلاق منصة مالتشات الرقمية للتواصل وتمكين المواطن من التفاوض والشراء والتحويل والدفع الفوري من خلال محفظة رقمية للدفع الإلكتروني تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي ومتاحة لكافة فئات المجتمع وتعمل على تسهيل تنفيذ معاملات مستخدميها المالية بكل أمان وسرعة وسهولة، وأكمل "كوننا ندرك الأثر الإيجابي للشمول المالي على مستوى نمو وتطوّر القطاع الاقتصادي الفلسطيني قمنا بتعزيز ذلك من خلال توفير فرص آمنة وفورية تمكّن الشركات من استلام مدفوعاتهم بطريقة سهلة وسريعة وتزودهم بكل ما هو جديد في عالم الخدمات المالية الإلكترونية".

ورحب قسيس بالاتفاقية معتبراً أنها خطوة مهمة تدعم توجههم بالاستفادة من التطوّر التكنولوجي والرقمي في مجال الخدمات المالية الإلكترونية وتنعكس في تقديم المزيد من الخدمات التكنولوجية المتطورة للمواطن الفلسطيني من خلال تعاونها مع شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" مؤكداً أن "بالتل" حظيت على مدار الاعوام الماضية بثقة جميع مؤسسات الوطن في القطاعين العام والخاص نتيجة لتميز شبكتها بالاستقرار والأمان بالإضافة إلى تقديمها لأحدث الخدمات وأكثرها تطوراً وفق أعلى معايير الجودة.

ومن جانبه أشار ملحم أن " بالتل" تهتم بإثراء تجربة مشتركيها بناءً على أفضل الممارسات العالمية حيث قامت بإطلاق مشروع Customer Experience القائم على أتمتة ورقمنة طريقة تقديم الخدمة للمشترك من لحظة اشتراكه وحتى مراحل ما بعد الاشتراك بما يضمن تمتعه بتجربة رقمية واستثنائية بكافة المعايير، ومن أهم مخرجات هذا المشروع إعادة إطلاق تطبيق Ana Paltel بنسخته ومزاياه الجديدة التي تتيح للمشترك إمكانية الاشتراك والتسديد والتحكم بالخدمات التي يتمتع بها بأي وقت ومن أي مكان عبر خطوات رقمية بسيطة اختصرت على المشترك والموظف العديد من المراحل والخطوات التقليدية المعقدة التي تتطلب ملفات ورقية، الأمر الذي مكّن "بالتل" من قيادة مسيرة التحوّل الرقمي في المنطقة وتحويل تجربة مشتركيها الى تجربة رقمية من خلال تصميم وتوفير تطبيقات متطوّرة للتحكم وإدارة خدماتها عن بُعد بما يتناغم مع راحتهم.

ومن جانبه أكد معن ملحم على أهمية هذه الاتفاقية ودعمها للتحوّل الرقمي الذي تعمل "بالتل" على ترسيخه في كافة الخدمات والمشاريع التي تعمل على إطلاقها وعبّر عن سعادته باعتماد شركة maalchat كقناة تسديد معتمدة لخدمة مشتركي "بالتل"، حيث جاءت هذه الخطوة لتلبية احتياجات المشتركين وتسهيل عملية التسديد بما يحقق رضا المشترك بالدرجة الأولى.

ومن الجدير ذكره أن “بالتل" تتطلع إلى زيادة الشراكات الاستراتيجية للارتقاء أكثر في القطاع التكنولوجي بشكل خاص والقطاعات الأخرى بشكل عام علماً بأن معظم هذه الاتفاقيات يتم توقيعها في مركز "بالتل" لقطاع الأعمال في مدينة البيرة وهو أول مركز متخصص لخدمة قطاع الأعمال في فلسطين ويقدم ورشات عمل تدريبية متخصصة من قبل أفضل المدربين المحلين والدوليين بالإضافة الى تنظيم منتديات لمتحدثين في الاقتصاد والأعمال والتكنولوجيا.