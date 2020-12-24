الخليل.. مقتل شاب على خلفية "ثأر" والشرطة تباشر التحقيق

وطن: أعلنت مصادر صحية، مقتل فتى بعد تعرضه لإطلاق نار في مدينة يطا جنوب الخليل، وذلك على خلفية "ثأر" عائلي.

وقالت المصادر، إن الضحية مراد محمد حرب حريزات (19 عاماً)، لقي مصرعه بإطلاق الرصاص عليه، من قبل عدة أشخاص، لاذوا بالفرار.

مؤكدة وجود شِجار عمره 10 أعوام بين عائلة القتيل وعائلة أخرى في المدينة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الشاب قد تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين أثناء قيادته للمركبة في مدينة يطا جنوب الخليل، حيث جرى نقله واسعافه لمستشفى يطا الحكومي ومن ثم إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه الخطيرة ".

وأضاف ارزيقات بأن النيابة العامة باشرت اجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة اجراءات البحث والتحري للوقوف على ملابسات الجريمة وقرر وكيل النيابة التحفظ على الجثمان واحالتها للطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية.