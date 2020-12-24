كيف يمكن وقف طفرات الفيروس التاجي المستجد

وطن: أعلن البروفيسور جيورجي بازيكين، رئيس قطاع التطور الجزيئي في معهد مشكلات نقل المعلومات، أن انتشار الجائحة أكثر، يزيد من حدوث طفرات في الفيروس، واللقاحات قادرة على وقفها.

وقال، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "كلما ازداد انتشار الجائحة، يزداد تحور الفيروس، ويزداد احتمال خلقه مشكلات جديدة. لذلك من الضروري تطعيم الجميع، لمنع تطور الفيروس". وأضاف، من المرجح أن يبقى اللقاح فعالا بغض النظر عن تحور الفيروس.

وأشار البروفيسور، إلى أن الطفرات المقبلة في الفيروس قد تكون عواقبها أكثر خطورة على الإنسان، ولحسن الحظ لم تحصل مثل هذه الطفرات حتى الآن.

وقال، "حاليا لم يصب الفيروس البشرية جمعاء. ولكن المهم بالنسبة له الانتقاء الطبيعي الذي يؤدي إلى ظهور متغيرات جديدة تزيد من قدرته على الانتقال". وأضاف، "لا توجد حاليا بيانات عن اكتشاف مثل هذه التغيرات. ولكن لا يمكن استبعاد حصولها في المستقبل".

وأشار البروفيسور، إلى أنه ليس من الضروري أن تجعله التغيرات أكثر خطورة، أو أقل خطورة، وقال، "توجد فيروسات تعيش مع البشرية خلال آلاف السنين وبقيت آمنة نوعا ما، على سبيل المثال الفيروس الأنفي. وهناك فيروسات بقيت خطرة مثل فيروس (Variola) الفرفرية الجلدية، الذي يعيش معنا منذ آلاف السنين".