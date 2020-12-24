الصحة تعلن 17 وفاة و1704 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في غزة والضفة باستثناء القدس

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية " طولكرم 1، ضواحي القدس 1، بيت لحم 2، رام الله 2، جنين 1، طوباس 1"، قطاع غزة 9 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم (78)، سلفيت (42)، نابلس (134)، ضواحي القدس (62)، الخليل (151)، قلقيلية (24)، بيت لحم (73)، رام الله (211)، جنين (95)، طوباس (15)، أريحا (13)"، قطاع غزة (806).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم (77)، سلفيت (46)، نابلس (198)، ضواحي القدس (358)، الخليل (214)، قلقيلية (48)، بيت لحم (82)، رام الله (218)، جنين (341)، طوباس (26)، أريحا (18)"، قطاع غزة (665).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 122 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.