الصحة بغزة: 9 حالات وفاة بسبب كورونا، وتسجيل 806 إصابة جديدة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، تسجيل 9 حالات وفاة 806 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2526عينة، مؤكدة أن معدل الإصابات بلغ 31.9% من مجمل الفحوصات.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 36063 إصابة منها 9981 حالة نشطة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 304 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفاة، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة 25778 حالة، بعد تسجيل 665 حالة تعافي.

وأكدت أن اجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية داخل المستشفى 318 حالة، من بينها 197 حالة خطيرة وحرجة.