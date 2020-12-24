كورونا عالميا: نحو مليون و738 ألف وفاة و79 مليونا و58 ألف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و738 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 79 مليونا و58 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 55 مليونا و649 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس، زيادة طفيفة مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وفي عدد الوفيات، وسجلت 683 ألف و249 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24ساعة الأخيرة 13,429 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا التي اصبحت مؤخراً تسجل أرقاماً قياسية حيث سجلت (3,401 وفاة)، والبرازيل (979 وفاة)، والمكسيك (897 وفاة)، وألمانيا (886 وفاة)، وبريطانيا (744 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (232,342 إصابة)، والبرازيل (46,657 إصابة)، وبريطانيا (39,237 إصابة)، وألمانيا (31,297 إصابة)، وروسيا (27,250 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (334,218 وفاة)، والبرازيل (189,264 وفاة)، والهند (146,778 وفاة)، والمكسيك (120,311 وفاة)، وإيطاليا (70,395 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (18,917,152 إصابة)، والهند (10,123,778 إصابة)، والبرازيل (7,366,677 إصابة)، وروسيا (2,933,753 إصابة)، وفرنسا (2,505,875 إصابة).