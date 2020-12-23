ريال مدريد يهرب من فخ غرناطة بثنائية

وطن: واصل فريق ريال مدريد سلسلة انتصاراته بالفوز بهدفين نظيفين خلال مواجهة غرناطة مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وسجل لريال مدريد كاسيميرو في الدقيقة 57، وكريم بنزيما بالدقيقة 94.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في وصافة جدول ترتيب "الليجا"، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 21 نقطة بالمركز السابع.

ودخل زيزو بنفس التشكيل الذي لعب به المباراة الماضية ضد إيبار، باستثناء تغيير وحيد وهو مشاركة فيدي فالفيردي بدلاً من لوكا مودريتش.