إدارة ترامب تعرض على إندونيسيا مليارات مقابل التطبيع مع دولة الاحتلال

وطن: قال مسؤول كبير في إدارة ترامب إن إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث التعداد السكاني، يمكن أن تتلقى ما يصل إلى ملياري دولار كمساعدات إنمائية أمريكية إذا اعترفت بدولة الاحتلال.

وقال آدم بوهلر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، لموقع "بلومبرغ" في مقابلة نُشرت أمس الثلاثاء، إن إندونيسيا قد تحصل على ما بين مليار دولار إلى ملياري دولار إذا انضمت إلى الجهود التي تبذلها إدارة ترامب في أيامها الأخيرة لإقناع دولة عربية وإسلامية بالاعتراف بشكل علني بـ"إسرائيل".

وقال بوهلر: "إننا نتحدث معهم بهذا الشان. إذا كانوا مستعدين، فسنكون سعداء في تقديم دعم مالي أكبر من الذي نقدمه اليوم".

يأتي ذلك في محاولة يقودها كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر – صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصديق منذ فترة طويلة لبوهلر – تدفع الإدارة الأمريكية لاتفاقات تطبيع بين الاحتلال ودول عربية وإسلامية مع اقتراب الرئيس من نهاية فترة ولايته.