الاحتلال يعتقل الفتى نور عبيد من العيسوية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الأربعاء، الفتى نور نصر عبيد (15 عامًا) من حي الشهيد محمد عبيد بقرية العيسوية بالقدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى نور عبيد من أمام منزله في حي عبيد دون سبب.

وأضافوا أن الحي شهد مساء اليوم مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة داخل الحي.

وأشاروا إلى إصابة عدد من سكان حي عبيد بالاختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأوضح الشهود أن الشبان ردوا على ممارسات قوات الاحتلال، بإلقاء المفرقعات والزجاجات الحارقة، التي استهدفت مركباتها.