فرنسا: 14929 إصابة و276 وفاة جديدة بكورونا

وطن: سجلت فرنسا، اليوم الأربعاء، 14929 إصابة جديدة بكورونا، و276 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت فرنسا حوالي 2.5 مليون إصابة مؤكدة بـكورونا و61978 وفاة منذ انتشار الوباء في البلاد.

وتشير البيانات إلى ارتفاع متواصل خلال اليومين الأخيرين في إصابات ووفيات كورونا، حيث سجلت 351 وفاة و5700 إصابة يوم الاثنين.

وتعالج المستشفيات الفرنسية 24884 مريضا بأقل بـ80 حالة عن يوم الثلاثاء.

وانخفض عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة إلى 2710، بواقع أقل من 18 حالة عن يوم أمس.