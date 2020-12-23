وفاة فتى إثر حادث سير ذاتي في يعبد

وطن: توفي فتى (16 عاماً) من بلدة يعبد جنوب غرب محافظة جنين إثر حادث سير ذاتي .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الشرطة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير على مفرق بلدتي يعبد - زبدة جنوب غرب جنين، وتبين أن الحادث ذاتي ونتج عنه إصابة الفتى حيث تم نقله إلى مستشفى الرازي في مدينة جنين، ووصفت إصابته بالحرجة ثم أعلن الأطباء وفاته لاحقاً.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.