اكتشاف 4 حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن اكتشاف 4 حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها في بريطانيا خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحة الإسرائيلية أن 3 من حالات الإصابة الجديدة بطفرة كورونا عادوا خلال الأيام الماضية من بريطانيا، فيما لم يتضح مصدر العدوى للحالة الرابعة، ما يثير المخاوف من انتشار الطفرة الجديدة للفيروس.

ولفتت إلى أن مصدر العدوى للحالة الرابعة قيد التحقيق الوبائي، مشددة على أنها "تابع كافة المستجدات وستعلن عن المزيد من المعلومات حالما توفرت".

وقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو: "كنا قد اتخذنا خطوات فورية ناجحة بإغلاق الأجواء أمام العائدين من بريطانيا وباقي أنحاء العالم، بما في ذلك فرض الحجر الفندقي الإلزامي على جمبع العائدين من الخارج، واتخذنا خطوات جدية بالبحث بأثر رجعي عن العائدين من بريطانيا ودول ‘الطفرة‘ وطالبناهم بالحجر".

وتعتزم الصحة الإسرائيلية، التوصية بفرض الإغلاق الشامل ابتداء من يوم الأحد المقبل، بما يشمل إغلاق جميع المؤسسات التعليمية والمحال التجارية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية بالكامل.