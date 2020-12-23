أبو حديد لـ"وطن": البلديات شارفت على الانهيار بسبب عدم دفع مستحقاتها لدى الحكومة.. وانهيارها يعني انهيار منظومة كاملة!

رام الله-وطن: طالب م. موسى أبو حديد رئيس بلدية رام الله، بدفع مستحقات البلديات لدى الحكومة، قائلاً إن عدم الاستجابة يعني عدم السكوت على الوضع الراهن، لأن البلديات شارفت على الانهيار، و"انهيارها يعني انهيار منظومة كاملة".

وأوضح أبو حديد في حديث خاص مع وطن، الأربعاء، إن الأزمة المالية التي تعانيها منها البلديات نتيجة عدم دفع مستحقاتها لدى الحكومة مستمرة منذ سنوات، وقبل أزمة المقاصة الأخيرة، ما أدى بعدم قدرة البلديات على الوفاء بالتزاماتها، وهذا مؤشر خطير، وعلى الحكومة القيام بدورها في إنعاش البلديات.

ونوّه إلى أن البلديات لم تفتح الموضوع ولم تشكِ أزماتها في ظل أزمة المقاصة، على الرغم من أن وزارة المالية لم تدفع لبعض البلديات مستحقاتها منذ عام 2017 ولغاية الآن، المتمثلة بمستحقات ضريبة الأملاك، ومستحقات رسوم النقل على الطرق، ورخص المهن...

موضحاً أن تلك المستحقات تجبيها الحكومة المركزية، نيابة عن البلدية، ويتم تحويل 90% للبلديات بعد اقتطاع الحكومة 10% منها، لتقوم البلديات ببناء موازنتها السنوية على تلك المستحقات.

وعن آثار عدم تحويل الحكومة تلك المستحقات قال أبو حديد: أصبحت البلديات غير قادرة على تنفيذ المشاريع وعقد أي اتفاقيات مع مقاولين أو موردين نتيجة انعدام رؤية واضحة للمستقبل في كيفية التعامل مع مستحقاتها المحتجزة لدى الحكومة.

وفي سؤاله عن المبالغ المستحقة من قبل البلديات على وزارة المالية، قال أبو حديد، لدينا مئات الملايين، وبلدية رام الله لوحدها لها أكثر من 30 مليون شيكل.

وأوضح أبو حديد، أن اتحاد البلديات عقد اجتماعاً السبت الماضي، وناقش خلاله ديون بعض البلديات للحكومة، ومستحقات البلديات لدى الحكومة، موضحاً أن الاجتماع دعا لإيجاد لجنة حسابات ووضع كل الديون على الطاولة، ومناقشتها، بما يضمن جدولتها، واستمرار مقدرة البلديات في تقديم خدماتها للمواطنين.

مردفا: مثلما لدى الحكومة ديون على البلديات هناك مستحقات أيضاً لدى البلديات على الحكومة.

وقال أبو حديد، إن طريقة الحكومة في حساب المستحقات والديون وتسويتها، لا تتفق مع رؤية البلديات.

وأضاف: "نطالب أن نجلس مع الحكومة، وأن يتم توضيح كل الأمور ومناقشتها بشفافية، وعمل جدولة لتصفية الديون ودفع المستحقات".

مستدركاً: ولكن لا يجب دمج الموضوعين (الديون والمستحقات) في موضوع واحد، لأن هناك بلديات ليس عليها ديون، وعلى الحكومة أن تفي بدفع مستحقاتها، أما البلديات المديونة للحكومة فهي جاهزة لجدولتها، بما يضمن استمرارها في تقديم الخدمات.

وفيما يخص بلدية رام الله، قال أبو حديد إن عمال البلدية يتلقّون 60% فقط من رواتبهم، نتيجة عدم صرف مستحقاتها لدى وزارة المالية، وانعدام الإيرادات في البلدية التي تأذّت في أزمة كورونا.

موضحاً أن هذه الأزمة أصابت جميع المؤسسات، وبعض البلديات رأت توقيف مشاريعها وتقليص خدماتها لدفع رواتب الموظفين كاملة، وبعضها الآخر رأى ضرورة استكمال المشاريع وتقديم الخدمات، مع تقليص رواتب عمالها وموظفيها.

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وأضاف: مع انتهاء أزمة المقاصة، توقّعنا أن تنظر الحكومة إلى البلديات، التي وقفت إلى جانب الحكومة في كل الأزمات الأخيرة، وكانت عند مسؤوليتها الوطنية.

مؤكدا أن البلديات دعمت الحكومة في كل قراراتها؛ بداية من قرار وقف التنسيق مع الاحتلال، ومقاومتها كافة ضغوط الاحتلال، بما يعبر عن صوت الناس على الأرض، "ولم نشهد ولا حالة انفتح خلالها خط مباشر بين هيئة محلية والاحتلال".

وقال: نحن لا نطالب بمنح إضافية، نحن نقول إن البلديات لها حقوق، وتقوم بأدوار خلال جائحة كورونا ليست من واجباتها، وتعاني نتيجة الأزمات المتلاحقة، وعلى الحكومة أن تقدم لها الدعم، لا أن تُقابَل البلديات بوقف المستحقات.