الشراكة الحقيقية؛ باللجوء الى الناس

كتب: تيسير الزبري

في غمرة الحديث السياسي بكل أنواعه ، سواء بالتحليل أو بالسخظ والغضب ، وأحيانا بفقدان الأمل ؛ فإن الكل يبحث عن باب للخروج من الحال الذي نمر به في وضعنا الفلسطيني بوجه خاص... سواء بمواجهة التحديات الخارجية او بمواجهة التحديات الداخلية..

الوحدة الوطنية الفلسطينية ، وانهاء الانقسام بوجه خاص تأخذ حيزا واسعا من الاهتمام الوطني الفلسطيني ؛ منظماتا وافرادا ، ومن كتاب وصحفيين . والبرغم من أن هناك قرارات واتفاقات وطنية قد اخذت منذ العام 2011 وحتى اشهر سبقت ؛ الا ان الامور ما زالت تراوح مكانها ...، ومع كل ذلك فان بعض من يتصدون لتقديم افكار ومقترحات لتجاوز هذه الحالة السياسية بالغة الأذى على الصعيد الوطني والعام ، ومن اجل استعادة الوحدة يقفزون عن مصدر الحل والربط وهو الشعب الفلسطيني؛ صاحب المصلحة الوطنية والمستفيد الاساسي من الوحدة في مجال التصدي للاحتلال ومخاطر الضم راهنا ومحاولات القفز عن الاقرار بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره الوطني.

من أبرز وجهات النظر في تقديم وجهات النظر تجاه موضوع الانقسام الداخلي الفلسطيني واستعادة الوحدة هي الافكار التي تذهب باتجاه العمل بين فصائل العمل الوطني ( بمن فيهم الطرفين الرئيسيين في الخلاف الداخلي ) نحو ما يسمى ب " الرزمة الشاملة " ؛ وبعد الاصرار على تقديم هذه الوصفة منذ سنوات ولم يأخذ بها أحد من الاطراف السياسية الفلسطينية ؛ وبالذات حركتي فتح وحماس فقد بات المطلوب ان نتوقف اولا عن تقديم هذه " الوصفة " التي لم يأخذ بها أحد ؛ نحو اتجاه آخر ثبت أنه فعال ومجرب في كل العالم ؛ الا وهو العودة الى الشعب ؛ والعودة لا تتم الا بالانتخابات الحرة والديمقراطية ، وبالالتزام بنتائجها مهما كانت.

في كل الاحوال ؛ نحن أمام خياريين : اما اللجوء الى سياسة تعتمد على دور النخب السياسية ( التي تفكر وتتخذ القرارات نيابة عن الناس ) ، أو بالاعتمد على الشعب ؛ صاحب المصلحة بالوحدة وبتقرير المصير الوطني الفلسطيني . طريق الاعتماد على اتفاقات النخب وقد جربت ، وما علينا _ ان كنا جادين في الوصول الى مخرج _ سوى بالذهاب الى الناس ؛ اولا ثم اولا .؛ ولا طريق سوى ذلك..