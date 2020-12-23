الخارجية: فتح باب التسجيل للسفر عبر المنصة الالكترونية ليوم واحد فقط

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن فتح المنصة للتسجيل أمام الراغبين في السفر، ليوم واحد فقط.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن منصة التسجيل ستفتح في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم غد الخميس، وتغلق تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة.

وأكدت أن التسجيل على منصة الوزارة هو لأغراض السفر عبر أراضي المملكة الاردنية الهاشمية إلى الخارج، ومباشرة من الجسر إلى المطار فقط، بينما التسجيل على المنصة الأردنية visitjordan.gov.jo هو لأغراض الدخول إلى المملكة الاردنية الهاشمية.

وذكرت الخارجية أن التسجيل على منصتها هو الفرصة الأخيرة للسفر العام الجاري، ولن تفتح المنصة للتسجيل مرة أخرى قبل نهايته.

ودعت المواطنين الذين سجلوا لديها خلال الشهر الجاري، وتم إبلاغهم بحصولهم على الموافقات اللازمة للسفر ولم يسافروا، والذين سيسجلون على المنصة التي ستفتح غدا، وبعد حصولهم على الموافقات المطلوبة، لاغتنام الفرصة الأخيرة للحجز والسفر على الرحلات التي ستعلن عنها قبل نهاية العام الجاري، حيث تعتبر هذه الموافقات لدينا لاغية مع بداية العام الجديد.