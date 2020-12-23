صحة غزة: 12 حالة وفاة و867 إصابة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 12 حالة وفاة و867 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية داخل المستشفى 303 حالة، منها 197 حالات خطيرة وحرجة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 580 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا.

وذكرت أن المختبر المركزي فحص 2530 عينة جديدة خلال نفس الفترة.

وبذلك، بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في القطاع منذ آذار الماضي 35257 إصابة، منهم 9849 حالة نشطة، و25113 حالة تعافٍ و295 وفاة.