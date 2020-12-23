الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن عن استعدادها لاجراء اول مناورة عسكرية مشتركة

وطن:أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تصريحاً صحفياً، بشأن المناورة العسكرية المشتركة بين الفصائل.

وقالت الغرفة المشتركة في تصريح صحفي وصل وطن للانباء نسخة عنه "في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وتجسيداً لجهودها في رفع جهوزيتها القتالية بشكل دائم ومستمر، ونتاجاً لحجم الاستعدادات القتالية التي تقوم بها، فإننا نعلن جهوزيتنا لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى، سنعلن رسمياً عن تفاصيلها وتوقيتاتها وفق مقتضيات الميدان".

وأضافت: "ندعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية وأخذ المعلومات بهذا الخصوص من مصادرها الرسمية".

يشار إلى أن مصادر محلية، أكدت أن الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة في قطاع غزة، ستُجري مناورة عسكرية ضخمة في مختلف أنحاء قطاع غزة، يوم الأحد المُقبل.

وبحسب المصادر، فإن المناورة ستستمر لنحو 12 ساعة متواصلة، يُصاحبها إجراءات أمنية مكثّفة تُطبق من قبل الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية في القطاع.

وأكدت المصادر أن المناورة ستحمل اسم "الركن الشديد"، وستشارك فيها عدة أجنحة عسكرية منضوية تحت لواء الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة.