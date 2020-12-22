أتليتيكو يعزز صدارته لـ "الليغا" بفوز على سوسيداد

وطن: عزز أتليتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم حملته للمنافسة على اللقب بالفوز على مضيفه ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث 2-صفر أمس الثلاثاء بفضل هدفي ماريو إيرموسو وماركوس يورينتي في الشوط الثاني.

ولم ترتق المباراة للمستوى المأمول في الشوط الأول، لكن أتليتيكو أنهى حالة الجمود في بداية الشوط الثاني بهدف سجله إيرموسو بضربة رأس بعد ركلة حرة من يانيك كاراسكو.

وضاعف الفريق الزائر الغلة بتسديدة ماكرة من يورينتي بعد عمل رائع من لويس سواريز.

وحصل ريال سوسيداد على دفعة بعودة صانع اللعب ديفيد سيلفا من الإصابة لكنه واجه صعوبات في صناعة الفرص ولم يسدد أية كرة على المرمى حتى أنقذ يان أوبلاك حارس أتليتيكو ركلة حرة سددها مارتن ميركيلانز في وقت لاحق.