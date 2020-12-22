مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة شرق بيت لحم

وطن: رشق مستوطنون مساء اليوم الثلاثاء، وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مركبات المواطنين على الشارع الرئيس في بلدة تقوع شرق بيت لحم بالحجارة.

وقال الناشط الشبابي في تقوع محمد البدن إن مجموعة من المستوطنين تجمهروا على المدخل الغربي للبلدة وأغلقوه ورفعوا الأعلام الإسرائيلية ورددوا الهتافات العنصرية بحق الفلسطينين، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة ما أدى للحاق أضرار بها .

وأضاف البدن أن هذا الهجوم والذي يقع لليوم الثاني على التوالي من قبل المستوطنين، تزامن مع إغلاق مداخل تقوع الثلاثة.