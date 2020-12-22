النائب بالكنيست سامي ابو شحادة يوبخ وفداً اماراتياً في الكنيست: كنت اعتقد ان الامارات دولة عربية ولكن ان لم تستح فافعل ما شئت

وطن: تصدى النائب العربي في الكنيست سامي ابو شحادة لوفد اماراتي اثناء مشاركته في جلسة خاصة في الكنيست لمناقشة استثمارات إماراتية في قطاعي الغاز والنفط الإسرائيليين، حيث وجه ابو شحادة سيلا من الإهانات للجانب الإماراتي.

ووبخ أبو شحادة، المسؤولين الإماراتيين الذين زارا الكنيست اليوم الثلاثاء وشاركا في اجتماع لجنة الاقتصاد البرلمانية .

وقام رئيس الجلسة بمقاطعة النائب العربي ابو شحادة أكثر من مرة، ثم أمر بإخراجه من الجلسة التي تمت عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، والتي وجه فيها أبو شحادة الانتقادات للجانب الإماراتي المشارك في الاجتماع.

وقال أبو شحادة مخاطبا أحد ممثلي الجانب الإماراتي: "هل أنت مدرك لكل ما يجري أم أنك لم تفهم حيثيات خطاب التطبيع".

وأضاف: "من الواضح أنه سيكون هناك الكثير من المشاكل، إلا أن الأخلاق تلعب دورا مهما.. حتى لو كان هناك أبعاد اقتصادية معينة لاي خطوة لكن تبقى الأخلاق عنصرا مهما".

وتابع: "إن لم تستح فافعل ما شئت".

وأضاف: "كنت أريد أن أنهبك لخطورة الموقف وان يخرج منك شوية اخلاق وشوية خجل. كنت أعتقد أن الإمارات محسوبة على العرب".

وتابع بالإنجليزية: "أي اتفاق مع دولة الاحتلال غير شرعي وفقا للقانون الدولي، هذه جريمة.. ما تقوم به جريمة بالفعل".

وختم بالقول: "عيب أنها بالعربية تقال هذا عيب".