إصابات بالاختناق بينها مسنة باستهداف الاحتلال حي عبيد في العيسوية

وطن: أصيب العشرات من سكان حي الشهيد محمد عبيد في قرية العيسوية بالقدس المحتلة مساء الثلاثاء بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة نحو منازل المواطنين.

وأفاد شهود عيان أن مسنة أصيبت بالاختناق جراء استنشاق الغاز، ونقلتها سيارة الاسعاف للعلاج في المستشفى، عدا عن الاصابات التي قدمت لها طواقم الاسعاف العلاج الميداني.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال استهدفت المنازل والمحلات التجارية والسكان بقنابل الغاز المسيل للدموع، ورد عليها الشبان بإلقاء الزجاجات الحارقة.