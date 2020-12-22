بلدية الاحتلال تهدم منزلا وبركسا في القدس

وطن: هدمت آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء منزلا وبركسا في بلدتي سلوان وجبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.

وقال المقدسي كاظم أبو شافع" أنه تفاجأ بقوات الاحتلال تحاصر البيت في حي البستان ببلدة سلوان، وتشرع طواقم بلدية القدس بهدم المنزل المبني من الحديد " بلانيت " باستخدام آليات خفيفة.

وأوضح أنه اضطر إلى بناء المنزل في شهر آب/أغسطس الماضي، كونه يعيش في منزل مستأجر بتكلفة عالية، ليعيش بالقرب من عائلته بالحي.

وأضاف أن موظفي بلدية الاحتلال حضروا للمنزل في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي وسلموه قرارا بالتوقف عن العمل، وبعد أسبوع سلموه قرار هدم اداري للمنزل.

وتبلغ مساحة المنزل 50 مترًا مربعًا، ومكون من غرفتين ومطبخ وحمام، ويعيش فيه مع زوجته وطفليه.

كما هدمت آليات بلدية الاحتلال اليوم بركسا وأسوار للمقدسي أكرم شقيرات في حي بشير بجبل المكبر بالقدس، دون سابق إنذار.