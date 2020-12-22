تجمعات للمستوطنين قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل وجنوب نابلس

وطن: تجمع عشرات المستوطنين قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وعند حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس، مساء اليوم الثلاثاء.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي عند شارع حوارة الرئيس.

وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ومركبات عسكرية على مفارق الطرق وبين المنازل في بلدة حوارة.

وقالت مديرية أوقاف الخليل إن اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال على صلاحيات الأوقاف في الحرم، حيث أقدم الاحتلال على تقليم أشجاره،كما تبقي سلطات الاحتلال على "شمعدان" نصبته قبل أيام على سطح الحرم.