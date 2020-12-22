الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بحل الدولتين

وطن: جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بحل الدولتين "المتفاوض عليه والقابل للحياة والمبني على المعايير المتفق عليها دوليا"، وفق ما جاء في بيان له.

وجاء البيان الصادر عن المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي في بروكسل، بمناسبة تعيين السفير تور وينيسلاند منسقًا خاصًا للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث يحل محل المنسق الخاص للأمم المتحدة المنتهية ولايته نيكولاي ملادينوف .

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي عمل مع السفير وينيسلاند بصفته مبعوث النرويج الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لعدد من السنوات، ويتطلع إلى مواصلة العمل معه عن كثب في دوره الجديد، بما في ذلك في سياق التعاون المهم بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط.