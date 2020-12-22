بحضور الصباح والفيصل.. صندوق ووقفية القدس يختتم الاجتماع السادس لمجلس أمناءه

وطن: اختتم صندوق ووقفية القدس الدورة السادسة لاجتماعات مجلس أمناءة دورة " الوفاء للمرحوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح " عبر التقنية المرئية بمشاركة وزير خارجية دولة الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح ممثلاً عن الأمير الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ورئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس الأمير تركي الفيصل وعضو مجلس الدولة في سلطنة عمان ناصر المحروقي ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي د. بدر السعد ورئيس اللجنة الإدارية لصندوق الأقصى المهندس يوسف البسام ووزير شؤون القدس فادي الهدمي ورئيس الهيئة الإسلامية العليا د. عكرمة صبري ورئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب رشيد المصري والمطران عطا الله حنا ورئيس سلطة النقد عزام الشوا ورئيس جامعة القدس أ. د عماد أبو كشك وعدد من الشخصيات العربية والفلسطينية.

وبدأ الاجتماع بترحيب من رئيس مجلس الأمناء الأمير تركي الفيصل الذي ترحم على المرحوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح معددا مناقبه ومؤكدا مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى .

وشدد الفيصل على أهمية دعم مدينة القدس وتعزيز صمود أهلها منوهاً بأن مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس سيبذل قصارى جهده لمضاعفة الجهود المبذولة لدعم مدينة القدس .

وتحدث وزير خارجية دولة الكويت د. أحمد ناصر المحمد الصباح ناقلا تحيات سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح معبرا عن تقدير دولة الكويت لجهود صندوق ووقفية القدس .

وأضاف الوزير الصباح لقد حظي صندوق ووقفية القدس باهتمام المرحوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي منح رعايته للاجتماع السنوي الرابع للصندوق والذي عقد بدولة الكويت . وبارك الوزير الصباح تدشين برنامج المرحوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الخيري بمدينة القدس .

وأكد الوزير الصباح على موقف دولة الكويت الثابت اتجاه دعم القضية الفلسطينية حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وتحدث رئيس الوزراء محمد اشتية عبر كلمة مسجلة شاكرا دولة الكويت على مواقفها المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية ومثمنا تخليد ذكرى المرحوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتدشين برنامج خيريا يحمله اسمه في قلب مدينة القدس .

وقدم اشتية شرحا وافيا عن ما تتعرض له مدينة القدس من اعتداءات يومية مطالبا بوقفة جدية وتعزيز الجهود لدعم مدينة القدس مباركا جهود صندوق ووقفية القدس .

من جهته قال منيب رشيد المصري رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس إنه لشرف عظيم لنا في صندوق ووقفية القدس أن نعلن من قلب القدس الشريف تدشين برنامج المرحوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الخيري الوقفي في مدينة القدس لتكون هدية من بيت المقدس لروحه الطاهرة ولتكون صدقة جارية من هذه الأرض المباركة لهذا الرجل العظيم ولتكون رسالة وفاء من القدس لكل كويتي وكويتية وقد تشرف أهل فلسطين بأن يكونوا نواة هذا البرنامج الذي سيشكل جسرا جديدا للعطاء بين الكويت وفلسطين .

وأضاف المصري نعقد اجتماعنا في ظل ظروف صعبة تعيشها مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك ، فالاحتلال يصعد باستهداف مدينة القدس وتنفيذ مخططاته التهويدية والاحتلالية ، يقتل ويدمر ، يهدم ويسلب ، وينتهك حرمة المقدسات المسيحية والإسلامية ، وقد فاقم صعوبة الأوضاع انتشار وباء كورونا كما هو الحال في العالم بأسره الأمر الذي يحتم علينا تعزيز جهودنا لدعم مدينة القدس .

وختم المصري حديثه يجتمع في هذا الاجتماع مجموعة من الشخصيات التي قدمت للقدس وسيسجلها التاريخ بحروف من ذهب وهي فرصة أن نتقدم لهم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان نخص منهم ابن شهيد القدس الأمير تركي الفيصل و معالي الأخ بدر محمد السعد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي هذا الصندوق العظيم بعطاءه وإدارته ومشاريعه التنموية ومعالي الأخ يوسف البسام رئيس صندوق الأقصى ومستشار الصندوق السعودي للتنمية وهذين الصندوقين قد غرسوا الخير والعطاء في رحاب فلسطين فأنبت غرسهم المزيد من الصمود كذلك الأخ عادل الشريف مستشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي نبرق له ومن خلاله لمعالي الأخ والصديق د. بندر بن محمد بن حمزة حجار كل المحبة والتقدير والعرفان على جهودهم المباركة وبصماتهم التاريخية في القدس وفلسطين أما من القطاع الخاص نحيي رجل الوطن ميشيل الصايغ ورجل القدس البار منير الكالوتي ومحب القدس ابن الكويت البار الأخ العزيز صلاح المعوشرجي .

وتحدث الشيخ ناصر المحروقي عضو مجلس الدولة في سلطنة عمان مؤكدا مكانة القضية الفلسطينية والتزام الأمة العربية في الدفاع عنها . وبارك المحروقي الاجتماع السادس لمجلس أمناء صندوق ووقفية القدس مقدما مجموعة من الاقتراحات لتطوير عمل الصندوق .

من جهته شكر أ. د عماد أبو كشك دولة الكويت على دعمها ودورها التأسيسي لجامعة القدس راثيا فقد الأمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وضع حجر الأساس للجامعة ولم يتوانى عن دعمها ومساندتها . وتحدث أ. د أبو كشك عن دور جامعة القدس وبرامجها شاكرا كافة أعضاء مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس على دورهم في دعم مسيرة صندوق ووققية القدس .

هذا وشهدت الجلسة الافتتاحية عرض رسالة من أطفال لسمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وقصيدة رثاء للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وعرض حول صندوق ووقفية القدس ورؤيته التنموية المستقبلية وعرض حول برنامج المرحوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الخيري بمدينة القدس .

وبعد الجلسة الافتتاحية عقد اجتماع مجلس الأمناء برئاسة الأمير تركي الفيصل وجرى بحث العديد من القضايا أبرزها تعزيز دور صندوق ووقفية القدس في دعم المدينة المقدسة .