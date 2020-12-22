غواصة نووية أمريكية تعبر مضيق هرمز لأول مرة

وطن: عبرت الغواصة النووية "يو إس إس جورجيا" التابعة للبحرية الأمريكية ترافقها سفن حربية أخرى مضيق هرمز، يوم الاثنين، وسط تزايد حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وتُظهر اللقطات المصورة التي نشرتها البحرية الأمريكية الغواصة برفقة طرادين للصواريخ الموجهة هما "يو إس إس بروت رويال" و "يو إس إس فيليبين سي" في طريقها إلى الخليج العربي بعد مغادرتها قاعدة الأسطول الخامس في البحرين.

وبإمكان الغواصة حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز للهجوم الأرضي من طراز "توماهوك" واستضافة نحو 66 عنصراً من العمليات الخاصة.

ويأتي عبور هذه الغواصة فيما قال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي إن بلاده "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لمقتل الجنرال قاسم سليماني.