الرئيس عباس وبوتين يبحثان التعاون في مكافحة كورونا وإمكانية توريد لقاح "سبوتنيك V" لفلسطين

وطن: بحث الرئيس عباس مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين هاتفيا، التعاون الثنائي في مجال مكافحة جائحة كورونا، بما في ذلك إمكانية توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي لفلسطين.

وجاء في بيان للكرملين أن الرئيسين تناولا أيضا ملف تسوية الصراع في الشرق الأوسط، وأن بوتين جدد لعباس استعداد روسيا لمواصلة جهودها الهادفة إلى إيجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك عبر تفعيل إمكانيات "رباعية" الوسطاء الدوليين.

وقدم الرئيس عباس، الشكر لروسيا وشعبها الصديق، على مواصلتها تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وخاصة في المجال الطبي، وأعرب عن تقدير الجانب الفلسطيني للجهود الروسية في إرسال المساعدات والوفود الطبية، لمواجهة الوباء، متطلعاً للحصول على اللقاح الروسي سبوتنك V بأسرع وقت ممكن لوقاية ابناء شعبنا من هذا الوباء.

وشدد الرئيس بوتين، على حرص بلاده على تقديم المساعدات الطبية اللازمة للقطاع الطبي الفلسطيني لمواجهة وباء الكورونا، مؤكدا استعداد روسيا لتوفير كميات يتفق عليها من اللقاح الذي نجحت بانتاجه ضد فيروس كورونا، ووفق تفاهمات تتم بين وزارتي الصحة والجهات المعنية في البلدين.