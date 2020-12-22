الشركس...... أصل الحكاية

كتبت يافا المناصرة : قصة شعب هُجِرَ من أرضه، وتعرض لأكبر إبادة عرقية في العصر الحديث، استقر واندمج مع شعوب المناطق التي نزح اليها محافظا على ارثه الثقافي وعاداته وتقاليده.

الشركس

الشركس أو الاديغا من أقدم الحضارات التي سكنت شمال القوقاز، استقرت بها قبل نحو 5000 عام قبل الميلاد، كانت أرض الشراكسة محط أطماع المستعمرين لموقعها الاستراتيجي الامن للطريق التجاري بين الهند والصين نحو أوروبا، اعتنقوا الإسلام بعد فتح بلاد الخزر عام 651 م.

ساعدت تربيتهم القومية على تهذيب نفوسهم، وعلى جعلهم أقدر من غيرهم على تحمل المشاق ومواجهة الأخطار، كان الشراكسة يستجلبون كمقاتلين محترفين للانضمام الى الجيوش، لمع نجمهم بعد الانتصارات التي حققوها من بداية دولة المماليك، خصوصا في عهد الظاهر بيبرس وتحديدا في معركة عين جالوت عام 1260 م، واستعان العثمانيون بقدراتهم ومهاراتهم الحربية في الحروب والمعارك التي كانت تخوضها الإمبراطورية مع أعدائها.

يتواجد الشركس اليوم في عدد من الدول العربية مثل: سوريا، والأردن، ولبنان، ومصر، وليبيا، وفلسطين. وتعود أسباب تواجدهم في المنطقة العربية إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، يعود سبب تواجدهم الى الهجرة الشركسية في بدايات القرن العشرين إثر الحرب الشرسة التي شنتها امبراطورية روسيا القيصرية على أرضهم، طمعا بالتوسع وثروات أرضها.

العلم الشركسي:

اختار الشركس علما يرمز لوحدتهم التي تضم 12 قبيلة، والنجوم في العلم ترمز إلى عدد هذه القبائل دون تمييز بينها. أما لون العلم الأخضر فيرمز إلى أرض الفقاس الخضراء، فيما ترمز الأسهم الثلاثة المنعقدة إلى أدوات الدفاع التقليدية عن أرضهم وعقيدتهم.

حرب الإبادة

شهد شمال القوقاز بين عامي 1763 و1864 حربًا استمرت 101 عام بين روسيا القيصرية والقبائل الشركسية، صنفت تلك الحرب باعتبارها من أكثر الحروب دموية على مر التاريخ، حيث راح ضحيتها أكثر من 500 ألف قتيل من سكان القوقاز، فضلا عن تهجير مئات الآلاف من الشركس وغيرهم من شعوب المنطقة ومات الآلاف بسبب الجوع والمرض والعذاب والمعاناة.

في القرن التاسع عشر أصبحت سياسة روسيا القيصرية أكثر صرامة في شمالي القوقاز، وتحولت مع مرور الوقت إلى حرب ضد شعوب هذه المنطقة الذين هبوا بدورهم للدفاع عن حريتهم واستقلالهم، وخلال هذه الأحداث دُمرت وأُحرقت معظم القرى الشركسية.

انتصرت روسيا القيصرية على شعوب القوقاز في "وادي كبادا" 21 مايو/أيار 1864، وكان هذا التاريخ "بداية النهاية" للشركس وشعوب شمال القوقاز.

ولا ينسى الشراكسة يوم 21 مايو 1864، ويطلقون عليه يوم الحداد الشركسي حزنًا وتخليدًا لجميع ضحايا المجازر وحرب الإبادة الجماعية لهم على يد روسيا القيصرية.

الاندماج

اندمج الشراكسة في المجتمعات التي هُجِّروا إليها اندماجًا كبيرًا، ولهم دور كبير في تاريخ هذه البلدان وبنائِها، إلّا أنّهم حافظوا على هويتهم العرقية الخاصة ولغتهم وعاداتهم القبائلية، وزيهم التقليدي وتراثهم الأصيل، على الرغم من أن الشركس ينحدرون من أصل واحد ولهم ثقافة واحدة، إلا أن اختلاطهم ببقية الشعوب الأخرى أدى إلى ظهور فوارق لغوية فيما بينهم، تقدس الجالية الشركسية قيما مثل، الانضباط، الجرأة، السخاء، الإخلاص، السيطرة الذاتية، وتحتقر الاهتمام بالمال، والتفاخر. يُدعى دستور السلوكيات الأخلاقية الشركسي “أديغا خابزا”.

للشراكسة مقابر خاصة بهم ومراكز ثقافية تعلّمُ أبناءَهم اللغة الشركسية، ومساجد وبازارات وجمعيات خيرية ومدراس ومعاهد جميعها يكتب عليها لوحات بالأحرف الشركسية، ويرفع عليها العلم الشركسي.

تاريخ وكيان متماسك، شعب عانى الإبادة، حافظ على موروثه الثقافي وعاداته وتقاليده، يستذكر سنويا تاريخ ابادته، تخليدا لمأساة الحرب.